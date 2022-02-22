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Кулеба про розрив дипломатичних відносин з Росією: відповідає інтересам України

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 17:46
Кулеба про розрив дипломатичних відносин з Росією: відповідає інтересам України Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що розрив дипломатичних відносин з Росією відповідає інтересам України. За його словами, всі наслідки такого рішення вже проаналізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.

"Ми проаналізували всі наслідки і сценарії розвитку подій при прийнятті такого рішення (розриву дипвідносин з РФ - ред.). Дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України", - сказав Кулеба.

Глава МЗС не назвав дату розриву дипломатичних відносин з Росією. Він зазначив, що як тільки президент України Володимир Зеленський прийме таке рішення, то про нього відразу стане відомо.

"І це означатиме розрив відносин (з Росією - ред.)", - додав Кулеба.

Нагадавши, 21 лютого президент РФ Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". Сьогодні Держдума і Совфед Росії ратифікували це рішення.

Відзначити, США назвали визнання Росією "ЛДНР" неспровокованою атакою на суверенітет і територіальну цілісність України.

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