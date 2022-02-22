UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия объявила эвакуацию посольства в Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел России в ближайшее время начнет эвакуацию сотрудников посольства из Украины. Как подчеркнули в дипведомстве, это делается в целях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"Принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решение об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств в Украине принято для защиты их жизни и безопасности.

В соцсетях стали появляться видео, как в российских дипмиссия в Украине уничтожают документы. Так, одесситы выложили кадры происходящего на территории генкосульства на Гагаринском плато. На ролике видно, как во дворе сжигают какие-то коробки с бумагами.

Напомним, ранее МИД отозвал из Москвы временного поверенного в делах Украины в России Василия Покатило из-за признания российскими властями так называемых "ЛДНР".

Отметим, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал возможный разрыв дипломатических отношений с Россией отвечающим интересам Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина