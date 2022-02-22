Россия объявила эвакуацию посольства в Украине

"Принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решение об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств в Украине принято для защиты их жизни и безопасности.

В соцсетях стали появляться видео, как в российских дипмиссия в Украине уничтожают документы. Так, одесситы выложили кадры происходящего на территории генкосульства на Гагаринском плато. На ролике видно, как во дворе сжигают какие-то коробки с бумагами.