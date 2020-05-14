ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія звинувачує Україну в зриві домовленостей щодо розмінування Донбасу

Новини » Політика     14.05.2020 - 21:34
Росія звинувачує Україну в зриві домовленостей щодо розмінування Донбасу
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

У Росії стверджують, що українська сторона не показала план щодо розмінування

Постійний представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич звинуватив Україну у зриві домовленостей "нормандської четвірки" щодо розмінування окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Лукашевича, українська сторона нібито досі не представила план з розмінування на Донбасі, чим зриває виконання доручень "нормандської четвірки".

"До сих пір українська влада не представила пропозиції щодо оновленого плану розмінування, тим самим зриваючи виконання одного з доручень паризького саміту "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року", - заявив він.

Крім того, російський постпред звинуватив українську сторону в тому, що в рамках Тристоронньої контактної групи Київ нібито досі не підтвердив зобов'язання щодо режиму припинення вогню та заходів його підтримки.

"А саме - введення заборони на застосування будь-якого озброєння, наступальних дій та розвідувальних операцій, розміщення важкого озброєння поблизу об'єктів цивільної інфраструктури, випуск та публікація наказів про припинення вогню та введення дисциплінарних заходів за їх порушення", - додав Лукашевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо на засіданні Тристоронньої контактної групи 8 квітня обговорювалося питання розмінування територій Донбасу. Сторони домовилися скласти списки об'єктів, що підлягають розмінуванню, та передати їх ОБСЄ.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Російська ФедераціяУкраїнаДонбасНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся