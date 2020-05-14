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Россия обвиняет Украину в срыве договоренностей по разминированию Донбасса

Новости » Политика     14.05.2020 - 21:34
Россия обвиняет Украину в срыве договоренностей по разминированию Донбасса
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В России утверждают, что украинская сторона не представила план по разминированию

Постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил Украину в срыве договоренностей "нормандской четверки" по разминированию оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Лукашевича, украинская сторона якобы до сих пор не представила план по разминированию на Донбассе, чем срывает выполнение поручений "нормандской четверки".

"До сих пор украинские власти не представили предложения относительно обновленного плана разминирования, тем самым срывая выполнение одного из поручений парижского саммита "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года", - заявил он.

Кроме того, российский постпред обвинил украинскую сторону в том, что в рамках Трехсторонней контактной группы Киев якобы до сих пор не подтвердил обязательства относительно режима прекращения огня и мер его поддержки.

"А именно - введение запрета на применение любого вооружения, наступательных действий и разведывательных операций, размещение тяжелого вооружения вблизи объектов гражданской инфраструктуры, выпуск и публикация приказов о прекращении огня и введение дисциплинарных мер за их нарушение", - добавил Лукашевич.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании Трехсторонней контактной группы 8 апреля обсуждался вопрос разминирования территорий Донбасса. Стороны договорились составить списки объектов, подлежащих разминированию, и передать их ОБСЕ.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаДонбассНормандский формат
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