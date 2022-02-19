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Росія звинуватила Україну в обстрілі Ростовської області. В ЗСУ спростували

Автор: Марія Кучерявець

Російські ЗМІ сьогодні повідомили про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області. В ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її відвертою брехнею та провокацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ, генерала-лейтенанта Валерія Залужного.

"Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем, ані окупованих територій, ані території РФ", - наголосив Залужний.

Він звернув увагу, що окупанти використовують підготовлені фейки ще з самого початку агресії проти України.

"Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення "сенсаційних повідомлень" окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року", - підкреслив Залужний.

Зокрема, "фейковим" є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряда від РСЗВ "Град" і 122 мм снаряда в Ростовській області.

"Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню "Град" та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗСУ", - уточнив Залужний.

Нагадаємо, російські ЗМІ публікують заяви про те, що українські військові нібито "обстрілюють" мирних жителів на Донбасі, а також відкривають вогонь у бік Ростовської області.

Додамо, в Офісі президента вже відреагували на ці заяви, назвавши їх "набором Росії з операціями під хибним прапором".

Крім того, МЗС також прокоментували звинувачення з боку РФ, наголосивши, що, це не українські снаряди.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниРостовская областьВалерій Залужний