Другий раз за добу. В Чернігівській ОВА попередили про можливий ракетний удар по Десні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення департаменту цивільного захисту Чернігівської ОВА, передає Суспільне .

"Увага. Повітряна тривога по області. Можливий ракетний удар по смт. Десна", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вночі на 25 червня і вранці Україна зазнала масованих ракетних ударів. Росія вдарила по Житомирській, Чернігівській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій та Київській області. Зокрема, масованих ракетних ударів зазнало селище Десна Чернігівської області. За даними ОК "Північ", по селищу було випущено близько 20 ракет. Докладніше - у статті РБК-Україна.

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