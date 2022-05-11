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Росія обстрілює Миколаївську область: за добу ще 9 поранених

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Миколаївська область, Середа 11 травня 2022 12:39
Росія обстрілює Миколаївську область: за добу ще 9 поранених Фото: за добу поранені 9 людей внаслідок обстрілів Миколаївської області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. Внаслідок чергової атаки ворога за минулу добу 9 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала вона.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 159 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти завдали ракетного удару з РСЗВ "Смерч" і "Ураган" по Миколаєву. Під ворожий обстріл потрапили школа, дитсадок і лікарня.

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Миколаївська область Війна Росії проти України
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