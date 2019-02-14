Росія назвала умову для транзиту газу через Україну

Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

За словами Новака, це можливо тільки при "конкурентних умовах"

Російська Федерація (РФ) може продовжити транспортування газу через територію України після 2019 року, у разі пропозиції "конкурентних умов". Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, українській і російській сторонам необхідно вирішити судові спори.

Він також зазначив, що "не додають оптимізму" заяви про готовність "виставляти все нові і нові штрафи".

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що подальші переговори з Росією щодо газового транзиту можуть залежати від результатів президентських виборів в Україні.

Раніше "Нафтогаз України" назвала неприйнятними озвучені раніше Російською Федерацією умови укладення контракту на транзит газу.

У свою чергу заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін заявив, що Росія готова продовжувати транзит газу через Україну тільки на своїх умовах.