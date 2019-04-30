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Росія назвала терміни надходження чистої нафти на НПЗ в Білорусі

Новини » Енергетика    30.04.2019 - 02:32
Росія назвала терміни надходження чистої нафти на НПЗ в Білорусі
Ілюстративне фото (twitter.com/NaftogazUkraine)

Нормалізація якісних характеристик нафти, що надходить в порт Усть-Луга, очікується 7 травня

У Міністерстві енергетики Російської Федерації обіцяють надходження російської нафти, що відповідає технологічним стандартам, нафтопроводом "Дружба" на Мозирський НПЗ в Білорусі, 2-3 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У російському Міненерго уточнили, що нормалізація якісних характеристик нафти, що надходить в порт Усть-Луга (Ленінградська область РФ), очікується 7 травня.

"Сьогодні, згідно з графіком, нафта, що повністю відповідає вимогам техрегламенту, надійшла на ЛВДС "Унеча" близько 12:00 дня і близько 17:00 - на кордон Білорусі. Надходження кондиційної нафти на Мозирський НПЗ очікується орієнтовно 2-3 травня. Нормалізація якісних характеристик нафти, що надходить в порт Усть-Луга, очікується 7 травня", - йдеться в заяві Міненерго РФ.

Нагадаємо, перший заступник генерального директора АО "Укртранснафта" Андрій Пасішник 30 квітня візьме участь у переговорах щодо локалізації забрудненої російської нафти з нафтопроводу "Дружба". У переговорах також візьмуть участь представники ВАТ "Транснафта", АТ "Транспетрол" (Словаччина), АТ "МВО" (Угорщина) і словацького НПЗ "Словнафт".

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