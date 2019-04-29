ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укртранснафта" проведе переговори щодо локалізації забрудненої нафти "Дружби"

Новини » Енергетика    29.04.2019 - 20:43
"Укртранснафта" проведе переговори щодо локалізації забрудненої нафти "Дружби"
Ілюстративне фото (witter.com/NaftogazUkraine)

У переговорах також візьмуть участь представники ПАТ "Транснєфть", АТ "Транспетрол", АТ "МОЛ" та НПЗ "Словнафт"

Перший заступник генерального директора АТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник завтра, 30 квітня, візьме участь у переговорах щодо локалізації забрудненої російської нафти із нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртранснафти".

У переговорах також візьмуть участь представники ПАТ "Транснєфть", АТ "Транспетрол" (Словацька Республіка), АТ "МОЛ" (Угорщина) та словацького НПЗ "Словнафт".

В ході зустрічі сторони мають домовитись про шляхи локалізації забрудненої нафти із нафтопроводу "Дружба".

"АТ "Укртранснафта" поінформувало про вимушену зупинку транзиту нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" у напрямку Словацької Республіки Раду національної безпеки та оборони України, Кабінет міністрів України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міністерства оборони Україн та Енергетичну митницю Державної фіскальної служби України", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначається, "Укртранснафта" повідомила державні органи, що веде переговори із суміжними партнерами та замовником послуг транспортування нафти стосовно відновлення її транзиту територією України та вживає всі необхідні заходи для збереження залишків транзитного обсягу нафти у нафтотранспортній системі Товариства і недопущення будь-якого її використання.

&quot;Укртранснафта&quot; проведе переговори щодо локалізації забрудненої нафти &quot;Дружби&quot;

Нагадаємо, у Росії відкрили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба".

Раніше, 25 квітня, АТ "Укртранснафта" вимушено припинило транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба") у зв'язку з відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальній ділянці "Будковце" (Словаччина).

Іран та РФ проведуть військові навчання поблизу Перської затоки
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Російська ФедераціянефтепроводДружбазагрязнениеУкртранснафта
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся