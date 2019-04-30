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Россия назвала сроки поступления чистой нефти на НПЗ в Беларуси

Новости » Энергетика    30.04.2019 - 02:32
Россия назвала сроки поступления чистой нефти на НПЗ в Беларуси
Иллюстративное фото (twitter.com/NaftogazUkraine)

Нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга ожидается 7 мая

В Министерстве энергетики Российской Федерации обещают поступление российской нефти, соответствующей технологическим стандартам, по нефтепроводу "Дружба" на Мозырский НПЗ в Беларуси, 2-3 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В российском Минэнерго уточнили, что нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга (Ленинградская область РФ), ожидается 7 мая.

"Сегодня, в соответствии с графиком, нефть, полностью отвечающая требованиям техрегламента, поступила на ЛПДС "Унеча" около 12:00 дня и около 17:00 - на границу Беларуси. Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая. Нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая", - говорится в заявлении Минэнерго РФ.

Напомним, первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник 30 апреля примет участие в переговорах по локализации загрязненной российской нефти из нефтепровода "Дружба". В переговорах также примут участие представители ОАО "Транснефть", АО "Транспетрол" (Словакия), АО "МОЛ" (Венгрия) и словацкого НПЗ "Словнафт".

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