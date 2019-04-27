У Росії відкрили справу про забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба"

Фото: нафтопровід (witter.com/NaftogazUkraine)

У "Транснефти" підозрюють умисний вкид хлору в нафтопровід

У Росії відкрили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба". Про це повідомив радник президента компанії "Транснафта" Ігор Дьомін, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Дьомін розповів, що в Самарі в офісах низки приватних організацій проводяться слідчі дії.

"Зараз можна впевнено сказати, що вкидання хлорорганічних сполук здійснювалося через вузол обліку, що належить приватній структурі "Самаратранснефть-Терминал", що здійснює прийом нафти і аналіз її якості від кількох малих виробників", - сказав він.

Зі слів Дьоміна, представники нафтопровідних і нафтопереробних структур Білорусі, Польщі, України і Росії 26 квітня провели в Мінську зустріч, на якій визначили план дій з відновлення транспортування нафти в Білорусь і країни Європи.

Зазначається, що питання про компенсації у зв'язку з постачанням неякісної нафти з Росії на зустрічі не порушувалося.

Нагадаємо, увечері 25 квітня АО "Укртранснафта" вимушено припинило транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба") у зв'язку з відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальній ділянці "Будковце" (Словаччина).