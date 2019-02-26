Росія порушила санкції на поставки нафти до КНДР, - Reuters

Фото: танкер "Тантал" (marinetraffic.com)

Reuters запевняє, що російський танкер неодноразово доставляв нафту для Північної Кореї

Російський танкер "Тантал" неодноразово порушував міжнародні санкції проти Північної Кореї, передаючи нафту на судно з КНДР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що, за словами членів команди "Тантала", протягом жовтня 2017 року по травень 2018 року танкер не менше чотирьох разів передавав паливо на північнокорейське судно. Reuters відкидає, що компанія, яка володіє танкером, не відповідає на запити.

За даними агентства, танкер при виході на закордонні рейси вказував, що везе паливо в китайський порт Нінбо. Проте в нейтральних водах переливав нафту на судно з КНДР. За словами членів екіпажу, передача палива проходила, коли транспондер "Тантала" не працював. При цьому передбачається, що його могли навмисно відключати, або ж танкер заходив в зону, не покриту радіолокатором. Радіомаяк знову включався, коли "Тантал" перетинав водний кордон Росії та знаходився недалеко від порту Владивостока.

Один з членів екіпажу, який був на борту під час усіх чотирьох рейсів, заявив, що судно, яке отримало паливо, йшло під прапором Північної Кореї, а на корпусі була назва Chon Myong 1. ООН включила Chon Myong 1 в санкційний список в березні 2018 року.

Зазначимо, раніше Вашингтон заявляв про наявність доказів порушення Росією санкцій проти Північної Кореї. Москва щоразу заперечувала звинувачення.

Нагадаємо, влітку 2018 року США вимагали від Росії та Китаю припинити постачання палива Північній Кореї в порушення санкцій.

У листопаді Радбез ООН надав Південній Кореї виключення з санкцій проти КНДР.