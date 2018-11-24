ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

РБ ООН надала Південній Кореї виключення з санкцій проти КНДР

Новини » Політика    24.11.2018 - 06:36
РБ ООН надала Південній Кореї виключення з санкцій проти КНДР
Фото: південнокорейська залізниця (puerrtto.livejournal)

Сеулу дозволили постачати в Північну Корею заборонену санкціями продукцію для будівництва залізниці

Рада безпеки ООН дозволила Південній Кореї поставляти в Північну Корею (КНДР) заборонену санкціями продукцію для будівництва міжкорейської залізниці. Про це повідомило дипломатичне джерело, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Співрозмовник агентства розповів, що під виключення з санкцій ООН потрапило у тому числі перевезення нафти, у разі, якщо вона буде використовуватися для створення залізничного сполучення між двома країнами.

За інформацією джерела, відповідне рішення підтримали всі 15 країн-членів Радбезу ООН.

Зазначимо, у квітні 2018 року президент Південної Кореї Мун Чже Ін на зустрічі з главою КНДР Кім Чен Ином домовилися об'єднати залізниці двох країн, будівництво можуть розпочати вже на початку грудня нинішнього року.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 20 листопада, влада Північної Кореї підірвала десять блокпостів в демілітаризованій зоні біля кордону з Південною Кореєю.

Раніше Південна Корея і КНДР підписали угоду, згідно з якою Сеул зобов'язався знищити аналогічну кількість охоронних пунктів. Сторони домовилися зберегти по одному такому пункту, які будуть виконувати роль об'єктів, що мають історичну цінність.

У Північній Кореї звільнили американського політв'язня КНДР випробувала нову зброю
Новини України ООНКНДРЮжная Корея
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся