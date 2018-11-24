РБ ООН надала Південній Кореї виключення з санкцій проти КНДР

Фото: південнокорейська залізниця (puerrtto.livejournal)

Сеулу дозволили постачати в Північну Корею заборонену санкціями продукцію для будівництва залізниці

Рада безпеки ООН дозволила Південній Кореї поставляти в Північну Корею (КНДР) заборонену санкціями продукцію для будівництва міжкорейської залізниці. Про це повідомило дипломатичне джерело, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Співрозмовник агентства розповів, що під виключення з санкцій ООН потрапило у тому числі перевезення нафти, у разі, якщо вона буде використовуватися для створення залізничного сполучення між двома країнами.

За інформацією джерела, відповідне рішення підтримали всі 15 країн-членів Радбезу ООН.

Зазначимо, у квітні 2018 року президент Південної Кореї Мун Чже Ін на зустрічі з главою КНДР Кім Чен Ином домовилися об'єднати залізниці двох країн, будівництво можуть розпочати вже на початку грудня нинішнього року.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 20 листопада, влада Північної Кореї підірвала десять блокпостів в демілітаризованій зоні біля кордону з Південною Кореєю.

Раніше Південна Корея і КНДР підписали угоду, згідно з якою Сеул зобов'язався знищити аналогічну кількість охоронних пунктів. Сторони домовилися зберегти по одному такому пункту, які будуть виконувати роль об'єктів, що мають історичну цінність.