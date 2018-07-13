США вимагають від Росії і Китаю припинити постачання палива КНДР

Сполучені Штати вважають, що Північна Корея порушила свою квоту на нафтопродукти на 2018 рік

Сполучені Штати вимагають від Росії і Китаю негайно припинити постачання палива Північній Кореї (КНДР) на порушення санкцій. Про це йдеться в документі, представленому в Комітеті з санкцій проти Північної Кореї при Раді безпеки ООН, передає Reuters.

Згідно з інформацією на сайті комітету Ради безпеки із санкцій, тільки Росія і Китай повідомили про легальні поставки близько 14 тис. тонн нафти КНДР у 2018 році.

"Ці поставки і будь-які інші повинні негайно припинитися, оскільки Сполучені Штати вважають, що КНДР порушила свою квоту на нафтопродукти на 2018 рік", - йдеться в документі.

До документа американська сторона доклала список із 89 північнокорейських танкерів, які незаконно перевозили паливо та їх фото.

Відповідно до накладених на КНДР санкцій, вона не повинна отримувати з-за кордону більш як 500 тис. барелів нафтопродуктів на рік.

Нагадаємо, у четвер, 12 липня, США звинуватили Північну Корею в порушенні заборони на постачання очищеної нафти шляхом незаконної передачі між судами в морі.