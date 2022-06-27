Окупанти ввечері обстріляли Миколаїв касетними снарядами
Фото: окупанти ввечері обстріляли Миколаїв касетними снарядами (t.me/senkevichonline)
Увечері, 27 червня, російські військові вкотре обстріляли Миколаїв касетними снарядами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Як повідомляє Військова комендатура оборони міста, окупанти застосували "Ураган".
Пошкодження отримали приватні будинки і автомобіль. Касетні боєприпаси лягли, в тому числі біля зупинки громадського транспорту, уточнив Сєнкевич.
Нагадаємо в унаслідок російських обстрілів Миколаївської області в п'ятницю і суботу постраждали семеро людей.
Раніше мер Миколаєва закликав по можливості евакуюватися, оскільки окупанти майже щодня обстрілюють місто.
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