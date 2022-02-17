Росія нарощує війська на кордоні з Україною, - розвідка Британії

Глава військової розвідки Британії генерал Джим Хокенхалл заявив, що Росія все ще продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною. За його словами, у РФ є на місці достатньо військової сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Він зазначив, що Британія не бачить свідчень того, що РФ відводить війська від кордону України.

"Всупереч своїм твердженням, Росія продовжує нарощувати свої військові можливості на кордоні з Україною. У тому числі в це входять позиції для додаткових броньованих машин, вертольоти і польові госпіталі, які прямують у бік українського кордону", - заявив генерал.