Росія направила військову авіацію в Лівії

Російська Федерація відправила до Лівії кілька військових літаків, щоб підтримати найманців, які воюють на боці фельдмаршала Халіфи Хафтара. Американські військові припускають, що авіацію буде використовувати група ПВК "Вагнера"

Про це повідомляє прес-служба Африканського командування Збройних сил США.

Як повідомляється, російські літаки спершу прибули у Сирію, де їх перефарбували для того, щоб "замаскувати походження".

При цьому військові припускають, що авіацію буде використовувати група ПВК "Вагнера", підтримуюча Лівійську національну армію (ЛНА) в боротьбі проти міжнародно визнаного Уряду національної згоди.

"Росія намагається схилити чашу терезів на свою користь у Лівії. Я бачив, як вони роблять це в Сирії, і зараз вони так само розширюють свою присутність в Африці, використовуючи для цього наймані угруповання, такі як "ПВК Вагнера", - заявив командувач американським командуванням в Африці, генерал армії США Стівен Таунсенд.

Фото: російські літаки в Лівії (dvidshub.net)

Нагадаємо, у квітні 2019 року Лівійська національна армія (ЛНА) почала наступ на столицю Тріполі.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що на боці сил Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара воює дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера".

У січні повідомлялося, що багато найманців російської ПВК "Вагнер" почали відходити з лінії фронту в південній частині Тріполі.