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Лівійська національна армія продовжує наступ на Тріполі

Новини » Політика    06.04.2019 - 14:45
Лівійська національна армія продовжує наступ на Тріполі
Фото: війна в Лівії (twitter.com/hemdara6)

Національна армія заявила про перекидання додаткових сил і техніки в бік столиці

Війська Лівійської національної армії (ЛНА), якими командує фельдмаршал Халіфа Хафтар, продовжують проводити наступ на столицю Лівії Тріполі незважаючи на заклики ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Hadath.

Повідомляється, що підрозділи ЛНА увійшли в населений пункт Ес-Саїдія району Варшафана на південно-заході від Тріполі і встановили контроль над міською інфраструктурою. При цьому вони заявили, що не відводили свої війська після авіаударів урядових військ на півдні від столиці.

Також у ЛНА розповіли, що виробляють перекидання важкої техніки і нових підрозділів у бік столиці країни, але кількість не було уточнено.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що радбез ООН і G7 закликали припинити військові дії в Лівії. В Радбезі ООН також закликали протиборчі сторони до деескалації конфлікту, зазначивши, що його не можна вирішити військовим шляхом.

Нагадаємо, що уряд Лівії заявив про звільнення аеропорту Тріполі. У той же час зіткнення між протиборчими сторонами тривають на прилеглих до аеропорту територіях в районі Каср Бен-Гашир.

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