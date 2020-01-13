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Найманці російської ПВК "Вагнер" почали вихід з лінії фронту в Тріполі

Новини » Політика     13.01.2020 - 20:07
Найманці російської ПВК "Вагнер" почали вихід з лінії фронту в Тріполі
Фото: найманці "Вагнера" (ssu.gov.ua)

На передовій залишаються винищувачі, щоб забезпечити безпечний вивід інших найманців

Командувач резервними силами лівійської армії під командуванням президентського ради Насер Аммар заявив, що багато з найманців російської ПВК "Вагнер" почали відходити з лінії фронту в південній частині Тріполі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Libya Observer.

Аммар повідомив, що більшість найманих винищувачів було перевезено, однак деякі залишаються на передовій, щоб забезпечити безпечний вивід інших найманців.

Він додав, що в даний час на лініях фронту Салах аль-Дін, Ярмук, Халлатат і Абу Салім налічується більше 500 російських найманців, а також більше 1000 найманців-джанджавидов, завербованих Халіфою Хафтаром для зважування битви за його бік.

"Виведення російських найманців настав після зустрічі Путіна і Ердогана", - повідомляв Аммар.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що в Лівії на боці сил Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара воює дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше воювали на Донбасі і в Сирії.

Крім того, раніше помічник державного секретаря Сполучених Штатів у справах Близького Сходу Девід Шенкер заявив, що Вашингтон закликає країни ввести санкції проти ПВК "Вагнера". Він зазначав, що військове втручання Росії загрожує миру, безпеки і стабільності.

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Новини України ЛивияПВК Вагнера
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