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Найманці російської ПВК "Вагнера" лікуються в пов'язаній з Путіним клініці, - Reuters

Новини » Суспільство     07.01.2020 - 23:49
Найманці російської ПВК "Вагнера" лікуються в пов'язаній з Путіним клініці, - Reuters
Ілюстративне фото (wikimedia)

У клініці лікуються поранені в Сирії та Лівії

У приватній клініці Санкт-Петербурга серед пацієнтів, пов'язаної з російським президентом Володимиром Путіним, виявили найманців з російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Про це пише Reuters.

Йдеться про міжнародний медичний центр "Согаз". Інформацію про це повідомили співробітники медустанови, а також троє людей, знайомих з його роботою, пише Reuters. Крім того, кореспондент Reuters бачив у лікарні одного з бійців ЧВК.

Як відомо за даними джерел, в клініці лікуються найманці, які отримали поранення в Лівії та Сирії. З такими пацієнтами в закладі працюють мінімум до 2016 року.

Reuters зв'язалося з матір'ю одного з найманців. Жінка повідомила, що лікування її сина було безкоштовним. Встановлено, що одна з послуг коштувала 10 тисяч доларів, однак матері найманця не відомо, хто покрив ці витрати.

Клініка належить страховій фірмі "Согаз", а генеральним директором лікарні є Владислав Баранов. Reuters називає його діловим партнером Марії Воронцової - дочки Путіна.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що в Лівії на боці сил Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара воює дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше воювали на Донбасі і в Сирії.

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