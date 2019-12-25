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Ердоган заявив про 2 тис. найманців ПВК "Вагнера" в Лівії

Новини » Політика     25.12.2019 - 19:14
Ердоган заявив про 2 тис. найманців ПВК "Вагнера" в Лівії
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (з відкритих джерел)

Президент Туреччини закликав Туніс "не допустити приниження наших братів в Лівії"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що в Лівії на боці сил Лівійської національної армії (ЛНА) генерала Халіфа Хафтара воює дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше воювали на Донбасі і в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Андолу.

При цьому Ердоган закликав Туніс "не допустити приниження наших братів в Лівії".

"Для чого і чому сьогодні в Лівії знаходяться п'ять тисяч найманців з Судану та 2 тисячі найманців з ПВК "Вагнера"? Що вони там роблять?", - заявив президент Туреччини.

Раніше він вже звинувачував Російську Федерацію в залученні найманців і "їх роботі на Хафтара", який веде війну проти уряду національної згоди прем'єр-міністра Фаїза Сараджа, підтримуваного Заходом і ООН.

Лідер Туреччини заявляв, що його країна також може ввести війська в Лівію, раз так чинить Росія.

Нагадаємо, раніше помічник державного секретаря Сполучених Штатів у справах Близького Сходу Девід Шенкер заявив, що Вашингтон закликає країни ввести санкції проти ПВК "Вагнера". Він зазначав, що військове втручання Росії загрожує миру, безпеки і стабільності.

Крім того, Служба безпеки України оприлюднила докази, що російські найманці і озброєння доставляються в Судан та інші країни регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони РФ за замовленням ТОВ "М-Інвест" - комерційної структури "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.

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