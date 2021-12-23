Росія направила на Донбас черговий "гумконвой". Україна висловила протест

Міністерство закордонних справ України висловило Росії рішучий протест у зв'язку з продовженням практики відправки в ОРДЛО так званих "гуманітарних конвоїв". Незаконне переміщення через український кордон сталося 23 грудня через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України .

Відзначається, що 23 грудня російська сторона в черговий раз проігнорувала неодноразові застереження України і з порушенням українського законодавства, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях (ОРДЛО) 105-й так званий "гуманітарний конвой".

Переміщення автомобільних колон відбулося через непідконтрольну Україні ділянку кордону - російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

"У зв'язку з цим МЗС України направило російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до РФ припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави і неухильно дотримуватися міжнародного права і законодавства України", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.