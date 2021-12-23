ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія направила на Донбас черговий "гумконвой". Україна висловила протест

Новость на русском →
Київ, Четвер 23 грудня 2021 19:28
Росія направила на Донбас черговий "гумконвой". Україна висловила протест Фото: МЗС України направив ноту протесту РФ через черговий "гумконвой" (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ України висловило Росії рішучий протест у зв'язку з продовженням практики відправки в ОРДЛО так званих "гуманітарних конвоїв". Незаконне переміщення через український кордон сталося 23 грудня через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Відзначається, що 23 грудня російська сторона в черговий раз проігнорувала неодноразові застереження України і з порушенням українського законодавства, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях (ОРДЛО) 105-й так званий "гуманітарний конвой".

Переміщення автомобільних колон відбулося через непідконтрольну Україні ділянку кордону - російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

"У зв'язку з цим МЗС України направило російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до РФ припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави і неухильно дотримуватися міжнародного права і законодавства України", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, за даними агентства Reuters, Росія за останні тижні направила в ОРДЛО десятки тисяч найманців.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Російська Федерація Донбас Гуманітарна допомога
NEWS
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
DAILY
Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"