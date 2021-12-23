Росія за останні тижні перекинула в ОРДЛО десятки тисяч найманців, - Reuters

Росія за останні тижні направила в тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей десятки тисяч найманців. Таким чином, Москва намагається посилити оборону проти Збройних сил України на тлі зростання напруженості у відносинах між РФ і Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Десятки тисяч регулярних російських військ були перекинуті на перевалочні пункти ближче до України, після чого РФ зажадала від Заходу термінових гарантій безпеки, покликаних запобігти використанню України та інших сусідніх країн як базу для нападу на неї.

Захід і Україна, зі свого боку, звинуватили Росію в тому, що вона готується до нового нападу на свого південного сусіда вже в наступному місяці, що Москва заперечує.

Чотири джерела видання розповіли, що їм пропонували відправитися на Донбас вербувальники найманців. За їхніми словами, вербувальники не розкривали, кого вони представляють. При цьому вони відмовилися назвати своє ім'я, побоюючись за свою безпеку.

"Там аншлаг. Вони збирають всіх, у кого є бойовий досвід", - розповіло джерело видання.