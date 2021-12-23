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Россия направила на Донбасс очередной "гумконвой". Украина выразила протест

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 19:28
Россия направила на Донбасс очередной "гумконвой". Украина выразила протест Фото: МИД Украины направил ноту протеста РФ из-за очередного "гумконвоя" (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Украины выразило России решительный протест в связи с продолжением практики отправки в ОРДЛО так называемых "гуманитарных конвоев". Незаконное перемещение через украинскую границу произошло 23 декабря через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Отмечается, что 23 декабря российская сторона в очередной раз проигнорировала неоднократные предостережения Украины и с нарушением украинского законодательства, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО) 105-й так называемый "гуманитарный конвой".

Перемещение автомобильных колонн произошло через неподконтрольный Украине участок границы - российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

"В связи с этим МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к РФ прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, по данным агентства Reuters, Россия за последние недели направила в ОРДЛО десятки тысяч наемников.

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