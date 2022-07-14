Росія завдала в 18 разів більше ударів по цивільних об'єктах, ніж по військових, - МВС

Єнін навів порівняльну статистику влучень у цивільні та військові об'єкти на території України з початку війни Росії.

Виявилося, що за цей час росіяни завдали 17 314 ударів по цивільних об'єктах і тільки близько 300 по військових.

Раніше Єнін розповів, що російські війська використовують застарілі боєприпаси, але встановлюють на них сучасні елементи з таймером.

Також в МВС України заявили, що Росія не зможе досить тривалий термін масово обстрілювати Україну ракетами. Інтенсивність ударів може зменшитися через один-два місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.