RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія завдала в 18 разів більше ударів по цивільних об'єктах, ніж по військових, - МВС

Фото: у МВС назвали кільуість ударів Росії по українських об'єктах (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

З початку масштабного вторгнення Росія в 18 разів частіше завдавала ударів по цивільній інфраструктурі, ніж по військових об'єктах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

Єнін навів порівняльну статистику влучень у цивільні та військові об'єкти на території України з початку війни Росії.

Виявилося, що за цей час росіяни завдали 17 314 ударів по цивільних об'єктах і тільки близько 300 по військових.

Раніше Єнін розповів, що російські війська використовують застарілі боєприпаси, але встановлюють на них сучасні елементи з таймером.

Також в МВС України заявили, що Росія не зможе досить тривалий термін масово обстрілювати Україну ракетами. Інтенсивність ударів може зменшитися через один-два місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України