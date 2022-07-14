Россия нанесла в 18 раз больше ударов по гражданским объектам, чем по военным, - МВД

Енин привел сравнительную статистику попаданий в гражданские и военные объекты на территории Украины с начала войны России.

Оказалось, что за это время россияне нанесли 17 314 ударов по гражданским объектам и только около 300 по военным.

Ранее Енин рассказал, что российские войска используют устаревшие боеприпасы, но устанавливают на них современные элементы с таймером.

Также в МВД Украины заявили, что Россия не сможет достаточно длительный срок массово обстреливать Украину ракетами. Интенсивность ударов может уменьшиться через один-два месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.