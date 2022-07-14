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Россия нанесла в 18 раз больше ударов по гражданским объектам, чем по военным, - МВД

Фото: в МВД назвали число ударов России по украинским объектам (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

С начала масштабного вторжения Россия в 18 раз чаще наносила удары по гражданской инфраструктуре, чем по военным объектам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

Енин привел сравнительную статистику попаданий в гражданские и военные объекты на территории Украины с начала войны России.

Оказалось, что за это время россияне нанесли 17 314 ударов по гражданским объектам и только около 300 по военным.

Ранее Енин рассказал, что российские войска используют устаревшие боеприпасы, но устанавливают на них современные элементы с таймером.

Также в МВД Украины заявили, что Россия не сможет достаточно длительный срок массово обстреливать Украину ракетами. Интенсивность ударов может уменьшиться через один-два месяца.

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Министерство внутренних дел Украины