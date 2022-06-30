Коли Росія знизить інтенсивність ракетних ударів: відповідь МВС

Росія не зможе досить тривалий термін масово обстрілювати Україну ракетами. Інтенсивність ударів може зменшитися через один-два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Росія змінила стратегію війни і посилила обстріли цивільної інфраструктури. Денисенко вважає, що операцією де-факто керує сам очільник Кремля Володимир Путін.

За його прогнозами, ворог може ще протягом двох місяців здійснювати масові ракетні удари, проте російські запаси закінчуються.

"І опосередковано про це говорить те, що вони (росіяни, - ред.) почали просити снаряди у Білорусі, і 20 вагонів із снарядами позавчора виїхали з Білорусі на територію РФ", - зазначив Денисенко.

Також він нагадав, що важливим фактором є санкції, які обмежують виробництво ракет у Росії. Воєнно-промисловий комплекс РФ на 80% залежить від імпортних мікросхем, які неможливо замінити.

"Наразі росіяни фактично не мають можливості виробляти нічого нового через відсутність електроніки. На поверхні це, звичайно, авто і фактично зупинка усього автопрому. Для нас важливіше - те, що вони фактично не можуть виробляти ні нові ракети, ні нове обладнання", - пояснив радник міністра.

Проте Денисенко водночас попередив, що, поки РФ має запаси, ракети будуть бити по території України. Він вважає, що для захисту потрібно будувати ешелону систему оборони та мати достатньо техніки.