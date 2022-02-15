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США готові зафіксувати домовленості з безпеки з РФ при їх досягненні, - Байден

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Вашингтон, Вівторок 15 лютого 2022 22:42
США готові зафіксувати домовленості з безпеки з РФ при їх досягненні, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон готовий зафіксувати домовленості з Росією з безпеки при їх досягненні. Йдеться про письмові гарантії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звернення Байдена.

"Цими вихідними я знову розмовляв з президентом Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми готові продовжити дипломатію на високому рівні для досягнення письмових домовленостей між Росією, США та країнами Європи для вирішення проблем безпеки", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, і останній запевнила, що Москва передасть свою реакцію Вашингтону на його пропозиції щодо "гарантій безпеки" найближчими днями.

До цього Лавров говорив, що Росія не може прийняти відповідь Сполучених Штатів щодо "гарантій безпеки", оскільки Вашингтон лише підтвердив право України на вступ до НАТО.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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