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Росія близька до відновлення будівництва "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика     14.05.2020 - 15:15
Росія близька до відновлення будівництва "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (wikimedia)

У порт Мукран прибуло російське судно-трубоукладчик "Академік Черський"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря, яке було припинено в грудні минулого року через загрозу санкцій Сполучених Штатів найближчим часом може поновитися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

За даними видання, в порт Мукран, що на півночі Німеччини, прибуло російське судно-трубоукладчик "Академік Черський". Саме в німецькому порту зараз знаходяться труби, які повинні бути прокладені для завершення проекту.

Супутникові знімки, які були зроблені 10 травня, свідчать про те, що зібрані на суші ділянки трубопроводу були пересунуті на платформі потужним будівельним краном. Неподалік розташовані також допоміжні судна, у тому числі російська баржа "Фортуна", які повинні допомогти "Академіку Черскому" в укладанні труб.

В компанії Nord Stream 2 AG, оператора "Північного потоку-2", не підтвердили і не спростували інформацію, що добудова газопроводу почнеться найближчим часом.

За оцінками Bloomberg, залишилося добудувати близько 6% трубопроводу, це трохи більше ніж 100 кілометрів. "Академік Черський" може впоратися з цим завданням до кінця поточного року.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що інформація про те, буде добудований газопровід буде відомо наприкінці травня.

Крім того, наприкінці квітня стало відомо, що Польща має намір заарештувати активи російського "Газпрому" в проекті "Північний потік-2" в якості компенсації, присудженої Стокгольмським арбітражем енергетичного концерну PGNiG.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Северный поток-2
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