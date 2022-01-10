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"Гарантії безпеки". Чи буде другий раунд переговорів США та Росії

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Женева, Понеділок 10 січня 2022 21:40
"Гарантії безпеки". Чи буде другий раунд переговорів США та Росії Фото: Венді Шерман та Сергій Рябков, представники США та РФ на переговорах (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитро Левицький

Представники США та Росії - Венді Шерман та Сергій Рябков - провели сьогодні, 10 січня, перший раунд переговорів щодо "гарантій безпеки". Однак питання, чи буде новий раунд, поки залишається відкритим.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Після завершення майже восьмигодинних переговорів у Женеві сторони не змогли однозначно сказати, чи буде новий раунд.

Як сказав заступник російського міністра закордонних справ Рябков, проведення нових переговорів між США та РФ буде залежати від результату дискусій Москви з НАТО та ОБСЄ. Лише після цього у Кремлі вирішать, чи потрібен ще один раунд.

Представниця Держдепу Шерман також пов'язала майбутнє нового раунду переговорів з Росією з результатами всіх контактів, запланованих цього тижня.

Водночас російська сторона не хоче, щоб переговори щодо так званих "гарантій безпеки" затягнулися на місяці чи роки.

Можливість нового контакту між очільниками США та Росії, як заявив представник російського МЗС, наразі не обговорюється та не пропрацьовується.

Нагадаємо, напередодні в російському МЗС заявляли, що переговори з США можуть обмежитися одною зустріччю, якщо американська сторона не погодиться на пропозиції Москви.

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