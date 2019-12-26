Росія вважає можливим врегулювання конфлікту на Донбасі при Зеленському

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що залишаються надії на прогрес у врегулюванні ситуації на Донбасі при президентові Володимирі Зеленському. Про це повідомляють росЗМІ.

Лавров вважає, що український президент за п'ять місяців зумів зробити те, що не зробив його попередник.

"Разом з тим, надії на досягнення прогресу у врегулюванні залишаються. Зеленський називає якнайшвидше припинення війни на південному сході країни одним з найважливіших пріоритетів свого президентства. За п'ять місяців він зумів зробити те, що його попередник роками вперто відмовлявся виконувати", - заявив він.

Лавров підтримує розведення сил і засобів сторін у трьох "пілотних" районах на лінії зіткнення, "формулу Штайнмайера". Глава МЗС РФ при цьому підкреслив, що досягнення прогресу у врегулюванні можливе тільки через прямий діалог між Києвом і "ДНР/ЛНР"

"Ми готові цьому всіляко сприяти. Встановлення міцного миру вУкраїні відповідає нашим інтересам і позитивно позначиться на відносинах між двома країнами", - резюмував російський міністр.

Нагадаємо, спікер Державної думи В'ячеслав Володін у вівторок, 24 грудня, анонсував більш широку зустріч представників парламентів Російської Федерації та України.

Раніше в Російській Федерації заявили, що жодних змін до мінської угоди не буде і бути не може. При цьому представник Росії в Тристоронньої контактної групи Борис Гризлов заявив, що заяви України про підготовку якихось змін в мінські домовленості "носять провокаційний характер".