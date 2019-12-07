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Мінські угоди вимагають уточнень, - Єрмак

Новини » Політика     07.12.2019 - 21:45
Мінські угоди вимагають уточнень, - Єрмак
Фото: Андрій Єрмак (mewos.in.ua)

За його словами, Київ розраховує на подальшу підтримку західних партнерів

Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що мінські угоди полягали п'ять років тому і зараз потребують уточнень, і при цьому Київ розраховує на подальшу підтримку західних партнерів. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Welt.

За його словами, сильною стороною переговорної позиції України полягає в тому, що українці справді хочуть миру.

"Зрозуміло, що мінські домовленості були прийняті п'ять років тому і вони вже вимагають уточнень... Сильна сторона нашої переговорної позиції полягає в тому, щоб продемонструвати світу нашими діями, що ми дійсно хочемо світу", - заявив Єрмак.

Він зазначив, що в переговорах українська влада переслідує чітку мету - відновити суверенітет і цілісність території України.

"Українська сторона відштовхується саме від цього і сподівається, що європейські партнери - Німеччина і Франція - нас будуть як і раніше підтримувати", - зазначив він.

При цьому Єрмак вважає успіхом для України і політики президента те, що саміт пройде незабаром без всяких зволікань.

Також помічник президента нагадав, що Володимир Зеленський чітко заявив, що світ на Донбасі має для нього найвищу цінність, і підкреслив, що керівництво України не лише словами, але й діями довів, що виконує всі зобов'язання в рамках мінських угод. Від російської сторони Україна очікує цієї готовності, пояснив він, додавши, що першим кроком повинен стати дієвий режим тиші і визволення всіх українських ув'язнених з російського полону.

Що стосується проведення місцевих виборів, то найголовнішим, за словами помічника Володимира Зеленського, є те, що вони повинні проводитися за законами України, які передбачають, що вибори "не можуть відбуватися за наявності на території України будь-яких іноземних військових частин, угрупувань, техніки".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в Тристоронньої контактної групи в Мінську повинні сидіти і представники Донбасу з числа населення.

Відзначимо, 9 грудня в Парижі заплановано саміт президентів України, Росії, Франції та Німеччини. Зустріч в нормандському форматі на рівні глав держав відбудеться вперше після трирічної перерви.

Основною метою зустрічі має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованій частиною Донбасу.

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Новини України мінські угоди
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