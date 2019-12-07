Мінські угоди вимагають уточнень, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак (mewos.in.ua)

За його словами, Київ розраховує на подальшу підтримку західних партнерів

Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що мінські угоди полягали п'ять років тому і зараз потребують уточнень, і при цьому Київ розраховує на подальшу підтримку західних партнерів. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Welt.

За його словами, сильною стороною переговорної позиції України полягає в тому, що українці справді хочуть миру.

"Зрозуміло, що мінські домовленості були прийняті п'ять років тому і вони вже вимагають уточнень... Сильна сторона нашої переговорної позиції полягає в тому, щоб продемонструвати світу нашими діями, що ми дійсно хочемо світу", - заявив Єрмак.

Він зазначив, що в переговорах українська влада переслідує чітку мету - відновити суверенітет і цілісність території України.

"Українська сторона відштовхується саме від цього і сподівається, що європейські партнери - Німеччина і Франція - нас будуть як і раніше підтримувати", - зазначив він.

При цьому Єрмак вважає успіхом для України і політики президента те, що саміт пройде незабаром без всяких зволікань.