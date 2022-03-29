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У Чорнобильському "Рудому лісі" російські окупанти підняли хмари радіоактивного пилу, - Reuters

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Чорнобиль, Вівторок 29 березня 2022 02:13
У Чорнобильському "Рудому лісі" російські окупанти підняли хмари радіоактивного пилу, - Reuters Фото: Чорнобильська зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Чорнобильській зоні відчуження російські війська, які захопили атомну електростанцію, переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону "Рудий ліс" і підняли хмари радіоактивного пилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами співробітників Чорнобильської зони, окупанти в колоні не використовували жодних протирадіаційних засобів, що було "самогубним" для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі.

Робітники, які відповідають за безпечне зберігання відпрацьованого ядерного палива і нагляд за бетонними залишками реактора, в розмові з Reuters зазначили, що саме чергували в день вторгнення 24 лютого. Вони стали свідками, як російські танки та інша бронетехніка рухалися через "Рудий ліс", який є найбільш радіоактивно забрудненою частиною зони навколо Чорнобиля.

Також вони додали, що солдати, з якими розмовляв один з робітників на об'єкті, не чули про вибух на ЧАЕС - техногенну катастрофу в 1986 році.

На прохання агентства прокоментувати звіти співробітників Чорнобиля Міноборони РФ не відповіло.

Раніше повідомлялося, що віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук закликала ООН демілітаризувати Чорнобильську зону від військ РФ.

Нагадаємо, за словами заступника глави МОУ Ганни Маляр, окупанти продовжують мілітаризувати Чорнобильську зону і створили в тих районах командний пункт.

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