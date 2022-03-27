Обстріли російських окупантів спровокували пожежі в Чорнобильській зоні на площі понад 10 тисяч га

Обстріли російських окупантів спровокували пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС на площі понад 10 тисяч гектарів. У районі зафіксовано 31 осередок великих загорянь.

Як зазначили в Мінприроди, причиною пожеж у зоні відчуження є не тільки бойові дії. З'ясувалося, що підпалами лісів займаються російські окупанти. Такі дії противника підвищують рівень радіоактивного забруднення повітря.

"До широкомасштабного російського вторгнення радіаційний фон в зоні відчуження контролювався за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану в 39 пунктах. В цей час такий контроль і гасіння пожеж неможливі в результаті окупації зони відчуження російськими військами", - зазначили у відомстві.

Відстежувати пожежну ситуацію допомагають супутникові знімки NASA і Європейського космічного агентства ESA. Останні дані показують, що в зоні відчуження сформувалися 31 осередок великих пожеж. Вони охопили природні екосистеми та занедбані села.

"Однак через обмеження даних дистанційного зондування Землі, які використовуються нашими фахівцями, ми не виключаємо існування значної кількості менших джерел загоряння", - уточнили в Міністерстві.

У Мінприроди зазначили, що завдяки сприятливим погодним умовам, пожежі в зоні відчуження самозагасають. Однак найближчим часом їх кількість може збільшитися. У відомстві не виключили, що за сприятливих умов пожежі набудуть катастрофічних масштабів 2020 року.

Станом на 26 березня в зоні відчуження локалізовані наступні пожежі в 29 осередках площею понад 9 тисяч гектарів.