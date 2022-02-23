Росія почала евакуацію дипломатів з України

Російська Федерація вирішила вивезти співробітників своїх дипломатичних відомств з України. У російському посольстві в Києві заявили, що евакуація вже почалася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Евакуація персоналу вже почалася", - заявив він в коментарі російським ЗМІ.
У Міністерстві закордонних справ РФ раніше заявили, що збираються вивезти співробітників посольства і генеральних консульств "з метою безпеки".
Нагадавши, МЗС України закликало громадян у терміновому порядку покинути територію Російської Федерації.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, МЗС відкликав з Москви Тимчасового повіреного у справах України у Росії Василя Покотило через визнання російською владою так званих "ЛДНР".