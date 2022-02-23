МЗС звернулось до українців: утримайтесь від поїздок до РФ, а хто там - негайно залиште її

Міністерство закордонних справ звернулось до українців з рекомендацією утриматись від поїздок до Росії. А тим, хто перебуває в цій країні, закликає негайно залишити її територію.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МЗС .

Причиною назвали посилення російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території РФ.

"Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, - негайно залишити її територію", - йдеться у заяві.

На випадок виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, МЗС опублікувало контактні дані закордонних дипломатичних установ України на території РФ: