Россия начала эвакуацию дипломатов из Украины

Российская Федерация решила вывезти сотрудников своих дипломатических ведомств из Украины. В российском посольстве в Киеве заявили, что эвакуация уже началась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Эвакуация персонала уже началась", - заявил представить посольства в комментарии российским СМИ.
В Министерстве иностранных дел РФ ранее заявили, что собираются вывезти сотрудников посольства и генеральных консульств "в целях безопасности".
Напомним, МИД Украины призвало граждан в срочном порядке покинуть территорию Российской Федерации.
Как сообщало РБК-Украина ранее, МИД отозвал из Москвы временного поверенного в делах Украины в России Василия Покатило из-за признания российскими властями так называемых "ЛДНР".