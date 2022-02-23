ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія почала евакуацію дипломатів з України

Новость на русском →
Україна, Середа 23 лютого 2022 15:01
Росія почала евакуацію дипломатів з України Фото: Росія евакуює дипломатів з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська Федерація вирішила вивезти співробітників своїх дипломатичних відомств з України. У російському посольстві в Києві заявили, що евакуація вже почалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Евакуація персоналу вже почалася", - заявив він в коментарі російським ЗМІ.

У Міністерстві закордонних справ РФ раніше заявили, що збираються вивезти співробітників посольства і генеральних консульств "з метою безпеки".

Нагадавши, МЗС України закликало громадян у терміновому порядку покинути територію Російської Федерації.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, МЗС відкликав з Москви Тимчасового повіреного у справах України у Росії Василя Покотило через визнання російською владою так званих "ЛДНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Посольство РФ
NEWS
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна