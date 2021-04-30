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Росія може використати паспортизацію Донбасу для нової агресії проти України, - ЄС

Автор: Дмитро Левицький

Євросоюз занепокоєний тим, що Росія продовжує видавати свої паспорти мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей. У ЄС вважають, що Росія може використати паспортизацію для нової агресії проти України.

Про це йдеться у тексті заяви місії ЄС у Постійній раді ОБСЄ у Відні.

У ЄС наголосили, що проведення Росією паспортизації населення Донбасу суперечить духу та цілям мінських домовленостей та порушує суверенітет України.

"Ми глибоко занепокоєні тим, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду районах України", - заявили в ЄС.

Особливе занепокоєння в Євросоюзу викликають заяви російських високопосадовців про можливі бойові дії проти України для захисту інтересів цих паспортизованих громадян.

"ЄС та його держави-члени нагадують, що вони не визнають ці паспорти, і закликають інші держави-учасниці ОБСЄ діяти аналогічним чином", - додали в місії ЄС.

Нагадаємо, на початку квітня представник Кремля Дмитро Козак заявив, що Росія може стати на захист населення Донбасу з російськими паспортами. Москва, за його словами, піде на такий крок у разі потреби.

Як заявляли в українському Кабміні, вже щонайменше 400 тисяч мешканців окупованого Донбасу отримали російські паспорти.

Крім того, як заявляли правозахисники, до 2024 року Росія може паспортизувати понад 2 млн мешканців ОРДЛО.

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