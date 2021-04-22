Резніков: на окупованому Донбасі не менше 400 000 осіб з паспортами РФ
На сьогодні на окупованому Донбасі налічується не менше 400 000 осіб з паспортами Російської Федерації. При цьому сценарій вторгнення Росії під приводом нібито їх захисту на сьогодні малоймовірний.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"Статистика постійно змінюється, вони заявляють одне, ми перевіряємо - інше. Але мінімум 400 000 (з російськими паспортами, - ред.) є, це правда", - зазначив він.
У той же час, за його словами, жителі ОРДЛО з російськими паспортами не мають постійного місця проживання в Росії. Більш того, російська сторона на переговорах на всіх рівнях продовжують стверджувати, що Донецьк і Луганськ - це Україна.
"Люди, які отримали паспорти Російської Федерації, вони в РФ безправні. Якщо він завтра з цим паспортом приїде в Росію, його виженуть. Крім верхівки бойовиків. Бо ті, хто працюють в окупаційній "владі", вони отримали реєстрацію, ми бачили паспорти тих, хто приходить на переговори в ТКГ. Вони з російськими паспортами, у них прописка - Ленінградська область, село якесь, і нібито ще й всі живуть в одному будинку", - підкреслив Резніков.
Він також додав, що наявність на окупованому Донбасі сотень тисяч "росіян" може стати формальним приводом для вторгнення під приводом нібито захисту, але міністр сподівається, що цього не станеться.
Нагадаємо, менше півроку тому Резніков оцінював чисельність жителів ОРДЛО з російськими паспортами в 300 000 осіб.
А заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є переговірником у нормандському форматі, заявляв, що Москва готова "стати на захист" жителів Донбасу з російськими паспортами.