Резніков: на окупованому Донбасі не менше 400 000 осіб з паспортами РФ

На сьогодні на окупованому Донбасі налічується не менше 400 000 осіб з паспортами Російської Федерації . При цьому сценарій вторгнення Росії під приводом нібито їх захисту на сьогодні малоймовірний.

"Статистика постійно змінюється, вони заявляють одне, ми перевіряємо - інше. Але мінімум 400 000 (з російськими паспортами, - ред.) є, це правда", - зазначив він.

У той же час, за його словами, жителі ОРДЛО з російськими паспортами не мають постійного місця проживання в Росії. Більш того, російська сторона на переговорах на всіх рівнях продовжують стверджувати, що Донецьк і Луганськ - це Україна.

"Люди, які отримали паспорти Російської Федерації, вони в РФ безправні. Якщо він завтра з цим паспортом приїде в Росію, його виженуть. Крім верхівки бойовиків. Бо ті, хто працюють в окупаційній "владі", вони отримали реєстрацію, ми бачили паспорти тих, хто приходить на переговори в ТКГ. Вони з російськими паспортами, у них прописка - Ленінградська область, село якесь, і нібито ще й всі живуть в одному будинку", - підкреслив Резніков.

Він також додав, що наявність на окупованому Донбасі сотень тисяч "росіян" може стати формальним приводом для вторгнення під приводом нібито захисту, але міністр сподівається, що цього не станеться.