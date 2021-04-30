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Россия может использовать паспортизацию Донбасса для новой агрессии против Украины, - ЕС

Автор: Дмитрий Левицкий

Евросоюз обеспокоен тем, что Россия продолжает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В ЕС считают, что Россия может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

Об этом говорится в тексте заявления миссии ЕС в Постоянном совете ОБСЕ в Вене.

В ЕС отметили, что проведение Россией паспортизации населения Донбасса противоречит духу и целям минских договоренностей и нарушает суверенитет Украины.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству районах Украины", - заявили в ЕС.

Особое беспокойство у Евросоюза вызывают заявления российских чиновников о возможных боевых действиях против Украины для защиты интересов этих паспортизированных граждан.

"ЕС и его государства-члены напоминают, что они не признают эти паспорта, и призывают другие государства-участники ОБСЕ действовать аналогичным образом", - добавили в миссии ЕС.

Напомним, в начале апреля представитель Кремля Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту населения Донбасса с российскими паспортами. Москва, по его словам, пойдет на такой шаг в случае необходимости.

Как заявляли в украинском Кабмине, уже по меньшей мере 400 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта.

Кроме того, как заявляли правозащитники, до 2024 года Россия может паспортизировать более 2 млн жителей ОРДЛО.

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