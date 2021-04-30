Россия может использовать паспортизацию Донбасса для новой агрессии против Украины, - ЕС

В ЕС отметили, что проведение Россией паспортизации населения Донбасса противоречит духу и целям минских договоренностей и нарушает суверенитет Украины.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству районах Украины", - заявили в ЕС.

Особое беспокойство у Евросоюза вызывают заявления российских чиновников о возможных боевых действиях против Украины для защиты интересов этих паспортизированных граждан.

"ЕС и его государства-члены напоминают, что они не признают эти паспорта, и призывают другие государства-участники ОБСЕ действовать аналогичным образом", - добавили в миссии ЕС.