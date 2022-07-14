Росія хоче від України "визнання існуючих територіальних реалій"
У Росії знову заговорили про відновлення переговорів про завершення війни з Україною, але тепер країна-агресор хоче "визнання існуючих територіальних реалій", тобто визнання всіх незаконно окупованих земель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови МЗС Росії Андрія Руденка "Інтерфаксу".
"Російський підхід залишається колишнім - майбутня угода повинна фіксувати нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України, визнання існуючих територіальних реалій, в тому числі нинішній статус Криму, а також "ЛНР" і "ДНР", - сказав він.
Також заступник голови російського МЗС заявив, що Росія від переговорів не відмовляється, але "чим далі, тим складніше буде домовлятися".
Нагадаємо, Україна на даний момент не веде переговори з Росією через її постійну агресію.
Раніше глава переговорної групи, депутат Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити переговори після контрнаступу на окремих ділянках. За його словами, це може статися до кінця серпня.
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