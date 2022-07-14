Росія хоче від України "визнання існуючих територіальних реалій"

У Росії знову заговорили про відновлення переговорів про завершення війни з Україною, але тепер країна-агресор хоче "визнання існуючих територіальних реалій", тобто визнання всіх незаконно окупованих земель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови МЗС Росії Андрія Руденка "Інтерфаксу".

"Російський підхід залишається колишнім - майбутня угода повинна фіксувати нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України, визнання існуючих територіальних реалій, в тому числі нинішній статус Криму, а також "ЛНР" і "ДНР", - сказав він.

Також заступник голови російського МЗС заявив, що Росія від переговорів не відмовляється, але "чим далі, тим складніше буде домовлятися".