Коли Україна зможе відновити переговори з Росією: відповідь Арахамії

Україна зможе повернутися до переговорів з Росією тільки після зміцнення позиції на лінії фронту. Це може статися до кінця серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову переговорної групи, нардепа Давида Арахамію в коментарі " Голосу Америки ".

За його словами, Україна зможе відновити переговорний процес після контрнаступу на окремих ділянках. Але Арахамія не став уточнювати, про що йде мова, щоб не розкривати планів.

"Кінець серпня. Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, тому що вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях", - сказав він.