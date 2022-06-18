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Коли Україна зможе відновити переговори з Росією: відповідь Арахамії

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Київ, Субота 18 червня 2022 11:52
Коли Україна зможе відновити переговори з Росією: відповідь Арахамії Фото: глава фракції "Слуга народу" Давида Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна зможе повернутися до переговорів з Росією тільки після зміцнення позиції на лінії фронту. Це може статися до кінця серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову переговорної групи, нардепа Давида Арахамію в коментарі "Голосу Америки".

За його словами, Україна зможе відновити переговорний процес після контрнаступу на окремих ділянках. Але Арахамія не став уточнювати, про що йде мова, щоб не розкривати планів.

"Кінець серпня. Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, тому що вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях", - сказав він.

Нагадаємо, що в травні представники України і Росії заявили про припинення переговорного процесу.

При цьому Росія неодноразово звинувачувала Україну в зриві переговорів.

Глава делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія пояснював, що Україна зараз знаходиться в слабкій переговорній позиції, тому повертатися за стіл переговорів не час.

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