Чи ведуть Україна і Росія переговори про завершення війни: відповідь Кулеби

Україна поки не веде з Росією переговори про завершення війни. Причиною цього є позиція РФ і її агресія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу під час брифінг.

За його словами, для України головною метою є звільнення всіх окупованих територій і відновлення цілісності. Це водночас є кінцевою точною переговорною позицією.

"Поки немає переговорів між Росією і Україною через позицію РФ і її постійної агресії проти нашої країни. Тому, дійсно, нічого обговорювати", - пояснив Кулеба.