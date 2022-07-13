Чи ведуть Україна і Росія переговори про завершення війни: відповідь Кулеби
Україна поки не веде з Росією переговори про завершення війни. Причиною цього є позиція РФ і її агресія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу під час брифінг.
За його словами, для України головною метою є звільнення всіх окупованих територій і відновлення цілісності. Це водночас є кінцевою точною переговорною позицією.
"Поки немає переговорів між Росією і Україною через позицію РФ і її постійної агресії проти нашої країни. Тому, дійсно, нічого обговорювати", - пояснив Кулеба.
Нагадаємо, раніше глава переговорної групи, нардеп Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити переговорний процес після контрнаступу на окремих ділянках. Це, за його словами, може статися до кінця серпня.
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