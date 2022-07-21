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Подоляк про переговори щодо "зернового коридору": гарантії РФ вважаються не дійсними

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Четвер 21 липня 2022 14:29
Подоляк про переговори щодо "зернового коридору": гарантії РФ вважаються не дійсними Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Будь-які російські гарантії щодо експорту українського зерна вважаються не дійсними. Є гарантії від Туреччини, над якими працює влада України.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Немає Російської Федерації, брехлива федерація - це мені здається було б більш правильно називати її в юридичному сенсі. Тому ніякі там гарантії, які можуть дати кому-небудь РФ не вважається дійсними і ми на них не звертаємо уваги. Є гарантії від Туреччини і ось через них ми працюємо", - заявив він.

За його словами, ніхто не буде йти на будь-які ослаблення режиму в Чорноморській акваторії, якщо Україна буде відчувати проблеми. Подоляк підкреслив, що якщо РФ використає будь-яку можливість для того, щоб завдати збитків Україні, то переговори припиняться.

Радник глави ОП додав, що переговори з Росією є технічними.

"Це скоріше технічні переговори, на яких розробляється технічний документ, який буде регламентувати процедуру експорту українського зерна", - заявив він, додавши, що переговори важливі для України оскільки посередниками виступають Туреччина, яка повинна забезпечити логістику, і міжнародний інститут, який має мандат на те, щоб спостерігати за всім, ООН.

"Для України в даному випадку будь-які слова, пропозиції, все пропагандистське, що декларує Росія не існує. Ключове для України - це безпечний маленький фарватер, через який можна зробити технічні регламентні роботи", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, 13 липня в Туреччині пройшли переговори щодо "зернового коридору", в яких брали участь делегації України, Туреччини, Росія та ООН. Учасники домовилися про деблокаду трьох українських портів.

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