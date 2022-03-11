Росія може готуватися до нового наступу на Київ найближчими днями, - Британія

"Росія, ймовірно, спробує скинути та перегрупувати свої сили для відновлення наступальних дій найближчими днями. Це, ймовірно, включатиме операції проти столиці Києва", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Міноборони Британії, російські сухопутні війська продовжують досягати низького прогресу.

"Логістичні проблеми, що перешкоджають просуванню росіян, зберігаються, як і сильний український опір...Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням", - додають у повідомленні.

При цьому раніше високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що основний наступ російських сил на Київ застопорився.

Нагадаємо, в Офісі президента раніше повідомляли, що російські ворожі війська роблять спроби перегрупуватися на території України.

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