Пентагон: просування російських військ на Київ застопорилося

Основний наступ російських сил на Київ застопорився, заявив у понеділок журналістам високопоставлений представник Міністерства оборони США. У чиновника не було інформації про те, як далеко від центру знаходиться велика російська військова колона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами одного з офіційних осіб, рух конвою застопорився і 6 березня. Наприкінці минулого тижня це було приблизно за 25 кілометрів від центру Києва.

"Ми як і раніше вважаємо, що вони зовні, основний наступ за межами міста все ще зупинено. Сьогодні у мене немає даних про те, наскільки далеко вони від Києва. Вони продовжують намагатися домогтися прогресу", - заявив чиновник.

Пентагон також не спостерігає значної активності на заході України.