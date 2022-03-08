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Пентагон: просування російських військ на Київ застопорилося

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Вашингтон, Вівторок 08 березня 2022 02:38
Пентагон: просування російських військ на Київ застопорилося Фото: просування російських військ на Київ застопорилося (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Основний наступ російських сил на Київ застопорився, заявив у понеділок журналістам високопоставлений представник Міністерства оборони США. У чиновника не було інформації про те, як далеко від центру знаходиться велика російська військова колона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами одного з офіційних осіб, рух конвою застопорився і 6 березня. Наприкінці минулого тижня це було приблизно за 25 кілометрів від центру Києва.

"Ми як і раніше вважаємо, що вони зовні, основний наступ за межами міста все ще зупинено. Сьогодні у мене немає даних про те, наскільки далеко вони від Києва. Вони продовжують намагатися домогтися прогресу", - заявив чиновник.

Пентагон також не спостерігає значної активності на заході України.

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