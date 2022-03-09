Ворог намагається перегруповуватись, але йому це не вдається, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олексія Арестовича в денному брифінгу 8 березня.

Арестович додав, що ворогові це не вдається, бо наші сили оборони наносять потужні ракетні, артилерійські та авіаційні удари, не даючи можливості противнику просуватися.

"Агресор використовує паузу для перегрупування, накопичення сил та намагання просуватися по визначеним головним напрямкам - Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв", - заявив радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, що день тому радник керівника ОП заявив, що наступ ворога уповільнився.

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