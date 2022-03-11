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Россия может готовиться к новому наступлению на Киев в ближайшие дни, - Британия

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны Британии заявляют, что российские войска несмотря на "низкий прогресс" могут готовиться к новой атаке на Киев в ближайшие дни. Для этого РФ попытается сбросить и перегруппировать свои силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"Россия, вероятно, попытается сбросить и перегруппировать свои силы для возобновления наступательных действий в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны Британии, российские сухопутные войска продолжают достигать низкого прогресса.

"Логистические проблемы, препятствующие продвижению россиян, сохраняются, как и сильное украинское сопротивление...Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением", - добавляют в сообщении.

При этом ранее высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что основное наступление русских сил на Киев застопорилось.

Напомним, в Офисе президента ранее сообщали, что российские вражеские войска предпринимают попытки перегруппироваться на территории Украины.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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